英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）近日披露，早在新冠疫情爆發前，大陸武漢實驗室的科學家即與共軍合作製造可用於生物武器的病毒突變體，不料病毒卻從實驗室外洩。對此，中國大陸駐英國大使館回應稱，美方人員的觀點及相關報導毫無科學依據，是對中國的惡意誹謗，予以強烈譴責。

據中國大陸駐英國大使館網站14日消息稱，有記者問說，日前，有英國媒體援引美國國務院人員觀點，再次翻炒新冠病毒「武漢實驗室洩漏論」，並稱中國在病毒溯源問題上「不透明」。請問你對此有何評論？

對此，使館發言人回應稱，美方人員的觀點及相關報導純屬捕風捉影，毫無科學依據，是對中國的惡意誹謗，我們予以強烈譴責。我們希望有關英國媒體恪守基本的新聞職業道德底線，不要做個別國家政治操縱溯源問題的工具，本著尊重事實、對公眾負責的態度進行報導，停止傳播虛假消息和反科學言論。