國道1號北上138.2公里苗栗縣銅鑼路段今天清晨發生8車追撞事故。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

女駕駛車輛車頭全毀。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

49歲楊姓女駕駛14日清晨4時47分，行經國道1號北上138.2公里苗栗縣銅鑼路段時，疑似打滑自撞護欄，導致發生8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場傳出楊女車上疑似掉出槍枝、可疑藥物和近百萬元現金，警方目前持續查證中，詳細車禍原因也有待釐清。

根據了解，楊女行駛在內側車道，疑似打滑自撞內側護欄，結果車輛打橫在內側吃到，後方魏姓小貨車駕駛閃避不及追撞上去，也造成另6輛轎車接連追撞肇事，楊女鎖骨骨折、多處擦挫傷、魏男雙腿骨折，兩人緊急送醫治療中，另有2人輕傷。

經警方酒測，8車駕駛都無酒精反應，不過傳出拖吊車司機協助吊掛肇事車輛時，楊女車輛疑似掉落槍械、近百萬元現金，還有1包可疑藥物，警方目前持續查證來源，僅表示肇事女駕駛仍開刀中，未經車主同意暫無法搜索車輛證實，詳細肇事原因也還有待進一步調查。

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