先前謠傳今年夏天即將跳脫合約重返老東家火箭打球的七六人後衛「大鬍子」哈登，如今有可能又回不去了，因為《The Athletic》記者伊科14日爆料，儘管火箭今年夏天擁有6000萬美元薪資空間，卻沒打算給哈登頂薪合約，而是最多給他3000到3300萬美元的薪資。

會出現這種不肯給哈登頂薪的「雜音」，問題出在火箭內部出現分歧，一部分高層與球員認為哈登的回歸幫助很大，另一部分的高層卻抱持懷疑態度，也讓原本希望自己能在今年夏天拿到超過2億美元頂薪合約的哈登，當前如願的機率並不大。

畢竟哈登今年8月就滿34歲了，已經來到球員生涯的末期，加上上季表現始終不夠穩定，能否繼續打出以往強勢球風？已經讓不少火箭高層開始動搖，況且目前火箭心儀球員相當多，甚至打算兜售今年抽到的選秀第4順位選秀權，找回哈登並非絕對。

根據《HoopsHype》記者史科托跟進報導，假如火箭最後選擇不招募哈登，那麼他們可以轉向招攬湖人後衛里夫斯，不過里夫斯屬於受限制自由球員，湖人有資格匹配所有他的任何報價合約，所以火箭想要追逐里夫斯，同樣面臨一定的難度。