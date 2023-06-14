北約秘書長史托騰柏格今天在白宮向美國總統拜登表示，獲西方支持的烏克蘭正在反攻中「取得進展」。他表示，這場反攻行動是獲得談判籌碼的方式之一。

綜合法新社與路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在白宮橢圓形辦公室表示，「烏克蘭正取得進展，正在向前推進」。

他強調，這場反攻是獲得談判籌碼的一種方式。「烏克蘭收復的土地越多，他們在談判桌上的影響力就越強。」

烏軍在東部和南部戰線發動準備已久的反攻行動，並對此抱持樂觀態度，希望終將能把俄軍趕出烏克蘭。

史托騰柏格說，北約將在7月中於立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉行的峰會上，承諾提供更多援助給烏克蘭；美國總統拜登也表示，「在下個月的北約峰會，我們將繼續保持這種勢頭」。

史托騰柏格稍早向美國有線電視新聞網（CNN）表示，反攻行動目前仍處於初步階段，而他也以「困難重重」來描述這場戰事。

與此同時，美國國務院宣布將再提供價值3.25億美元軍援，其中包括彈藥和重型武器裝備，以利烏克蘭發動大規模反擊時的物資補充。

拜登歡迎將於9月底卸任的史托騰柏格訪問華府，他表示，北約對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，讓這個聯盟更加強大。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，史托騰柏格「在這締造歷史的時期，表現非常出色，做得很棒…帶領北約以我們長久未見的方式團結在一起」。

談到任期屆滿後將由誰接替他的政治問題時，史托騰柏格對CNN說：「我絕對相信他們會找到一位傑出的繼任者。我現在的重點是領導這個聯盟直至任期結束，因為我們正處於一場歐洲的戰爭中。」

至於誰將接替史托騰柏格擔任北約秘書長，目前各方尚無共識。