【全程字幕】民進黨質疑幼兒園餵藥案反守為攻 侯友宜「一句話」再嗆賴清德 @ChinaTimes ​

板橋幼兒園疑似餵藥案，演變成選舉議題，新北市長侯友宜也為此硬起來反擊。侯友宜今表示，這段時間部分人士有心操作抹黑這事件，讓所有家長不安，各地幼兒園恐慌，賴副總統在中央的打假辦公室不知有沒有在運作，是假裝打假？假訊息不對的要澄清、干涉跟取締。

侯友宜說，這段時間市府積極面對說明，但有人一開始就說新北包庇、掩蓋案情，再說是餵毒案，後來慢慢轉到疑似餵藥案，他相信在這段時間，最主要目標是要讓家長放心、孩子健康得到守護，可惜看到太多操作、假訊息、抹黑出現。

侯友宜說，賴副總統中央打假辦公室不知有沒有在運作，是假裝打假嗎？假訊息不對的要澄清、干涉跟取締，讓民眾都可以理解真相外，也讓幼兒安全問題可以解決，讓大家放心。

外傳檢警還原監視器疑似有體罰，侯友宜說，這段時間一直配合跟檢察官合作，也主動行政調查，監視系統有不當管教部分，已經啟動行政調查，也配合司法調查，積極查處中。

侯友宜昨到議會報告，被民進黨指是落荒而逃，侯友宜說，面對所有問題他從來沒有逃避過，第一時間民進黨就用抹黑方式說新北包庇案情，他很早就講過，呼籲檢察機關把真相釐清告訴全國民眾，這個案子到底怎麼一回事。

「我到議會直接面對、直接接受挑戰，直接把事情講清楚，我就是用這個態度，永不害怕、永不妥協。」侯友宜說，市府把流程公布給大家，最主要是要把孩子健康照顧好，讓家長放心，他直接到議會，議員要問的他也一一答詢，他強調，請議員一定要了解事實真相，真相沒清楚前，不要根據沒有的來源，製造更多問題。

侯友宜說，不管哪個黨派、身分都要把證據還原，更期待檢察官快速查辦，這子已近一個月，趕快查個水落石出。

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