前士林地院民事庭法官陳梅欽涉嫌詐領加班費6136元，且帳戶內有1537萬多元現金存入，被訴財產不明來源罪及詐欺取財罪，士林地方法院一審判決陳梅欽無罪，檢提上訴後，台灣高等法院二審仍判決無罪，檢察官如果要上訴須符合刑事妥速審判法的相關規定。

檢方起訴指控，陳男擔任士林地方法院民事庭法官時，並無加班之事實，竟先於個人人事差勤系統線上不實填載日期、時段申請加班，共計22小時，並將其中12小時申請於2018年5月25日及28日加班補休，再於2018年5月15日製作內容不實之「加班費請領單」，詐得8小時共6136元之加班費。

另檢方指陳男在2012年到2016年承審數件訴訟案期間，多次遭檢舉私下接受律師招待買春、收受賄賂等情，經調查他在擔任士林地院法官時薪資轉帳使用帳戶，各年度都有來源不明現金先後由他及不知情之其配偶存入，且陳男未為誠實合理之說明，與其擔任法官之俸給有顯不相當情事，涉犯財產來源不明罪嫌。