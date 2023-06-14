大陸端午小長假臨近，近日，多家平台披露的數據顯示，端午小長假的產品價格較五一假期普遍有所回落，而受季節性的影響，水上樂園、漂流等熱度上漲。

攜程研究院認為，在五一報復性出遊潮過後，一些遊客選擇在三天的端午假期中佛系度假、不湊熱鬧，因此熱門目的地的酒店價格迎來下降。同時，由於近日大陸國內航線燃油附加費下調，旅客飛行成本也隨之減少。

6月13日，馬蜂窩旅遊大數據顯示，「端午去哪」近一周熱度環比增長240％，利用三天假期在城郊或2小時高鐵圈內的周邊短途遊是大多數遊客的首選。但也有計劃「請三休八」的年輕人，把目光投向了新疆、青海、貴州等長線遊，新疆近一周熱度環比上漲超400％。

價格方面，攜程數據顯示，從目前預訂情況來看，端午假期大陸國內熱門目的地Top10為：北京、上海、杭州、廣州、成都、青島、武漢、南京、深圳和西安。這些熱門目的地中，多地酒店間夜均價較五一假期有明顯降低，例如西安的酒店間夜均價較五一降低29％，南京降低22％，廣州降低19％。

機票也迎來價格降幅。截至6月11日，端午假期境內單程機票含稅均價約887元人民幣（下同），相較五一期間下降約20％。

在玩法上，隨著多地頻發高溫預警，「避暑遊」被提前提上日程。此外，隨著出境遊的成本降低，端午小長假在飛行時長3小時以內的目的地也是不少遊客的選擇。

同程旅行的數據顯示，端午假期從廣州出境的用戶最多，其次是北京、深圳、上海和杭州。65％的出境游遊客選擇前往東南亞目的地，曼谷、金邊、吉隆玻、馬尼拉和新加坡是東南亞的熱門旅遊目的地。