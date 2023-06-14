12檔的百億規模台股ETF，其中年配息有元大高股息(0056)、元大臺灣ESG永續(00850)；半年配有元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、國泰台灣5G+(00881)、富邦公司治理(00692)；季配有國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)、中信關鍵半導體(00891)、群益台灣精選高息(00919)；不配息則有元大台灣50反1(00632R)。

6月第12檔入列百億規模的台股ETF是群益台灣精選高息(00919)，從5月底的30.9億規模至今短短9個交易日成長252.92%。規模突破百億，來到109億元，正式加入百億台股ETF行列。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至13日收盤價20.15元創新高，累積報酬34.33%，規模也從成立時的35億至今突破百億，原因在於00919在釋出6月年化配息率高達11%，拿下今年來已公告配息的台股高息ETF配息王後，連續9個交易日吸引數萬張大量買盤，成交量每日均張近4萬張，ETF規模也倍數增加，受益人也在6月9日當周增加2萬多人，人氣暢旺。據了解，00919以年化配息率11%除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日，愛好高息的存股族投資人，可以多留意。

群益投信表示，高股息ETF的配息來源有三，一是資本利得，只要沒有跌破發行價，就可以配資本利得，00919成立以來報酬已超過20%，因此是有足夠的資本利得，但更重要的是，第二個現金股利收入，高股息ETF投資組合股利率高不高，也是很重要。根據00919最新投資組合計算，ETF持股股利率達到13%以上，因此，具備往後能持續高配息的條件，此外，第三搭配「收益平準金」機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人增加而被稀釋。