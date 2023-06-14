一名年約30至40歲的男子昨下午1時許，扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口溪床卻不幸遭大浪捲走，消防、海巡人員今持續出動船艇、空拍機在海面上搜找，並公布附近監視器拍到疑似落海者的畫面，請認識該名男子的民眾或親友與海巡人員聯絡。

一名年約30至40歲的男子昨下午1時許扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口海床，卻不幸遭大浪捲走，搜救人員今上午持續搜找男子下落。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局在昨天下午1時36分許獲報指出，有名男性在吉安鄉阿美族文化村出海口疑似落海溺水，岸巡人員趕抵現場目視未發現人影，除使用望遠鏡搜尋，並派遣船艇、空拍機在海上找尋，消防局則協請直升機空偵，直至當天傍晚6時仍未果，今天上午持續展開搜救。

據當時在捕撈紅頭吻仔魚的陳姓漁民表示，目測男子年齡約30至40歲不等，扛著單車欲跨越花蓮溪床（南岸）要到化仁海堤（北岸），由於花蓮前幾天下大雨，現場浪況不佳，他就被突如其來的強勁海浪捲走。

一名年約30至40歲的男子昨下午1時許扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口海床，卻不幸遭大浪捲走，搜救人員今上午持續搜找男子下落。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

海巡署東部分署第一二岸巡隊則公布疑似落海者的畫面並表示，落海男子身分不明，經調閱該時段出入口附近監視器畫面，發現一名穿著黑衣的男子曾騎乘腳踏車路過，衣服及時間點符合報案人所指稱，由於目前仍無法確定是否為落海男子，請有認識畫面男子的親友可與海巡署東部分署花蓮安檢所聯繫。