日本秋田市派駐台南的觀光大使「秋田犬」，6月間分別在該市的臉書官網及市政府內部文宣，大力推薦台南鳳梨。萌樣讓秋田市民及市政府職員大呼可愛，期待下回繼續提供相關情報。

台南市長黃偉哲指出，台南市與秋田市在疫情期間合作相互行銷，該市從2021年12月開始，即不定期在臉書官網及內部文宣介紹台南市，加深秋田市民及職員對台南的認識。去年開始雙方更互派「魚頭君」及「秋田犬」擔任觀光大使，以活潑俏皮的方式，將兩市的相關情報介紹給大家。

市府表示，此次「秋田犬」除了介紹台南鳳梨的美味外，還強調今年台南已經與AEON、ROGERS等日本通路商合作，讓台南鳳梨前進日本；未來更預定興建優質的冷鏈與加工中心，讓優質的台南農產，保持在最新鮮的狀態，以便送到日本等世界各地。

市府說，2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，秋田市即積極展開與台南市的交流；2019年秋田商業高校曾與台南永仁高中女籃打交流賽，之後更繼續派遣「秋田犬」以觀光大使的身分到台南搜集情報，介紹更多台南資訊給秋田的民眾及職員。