堤維西（1522）14日舉行股東會，由董事長吳國禎主持，會中除承認去年財報並通過配發每股現金股息1.8元。吳國禎指出，今年持續通過車燈產品的CAPA認證、加快新車燈的開發速度將是營運重點，預期AM及OEM銷售數量都會持續成長，今年營收獲利都仍相當可以期待。

堤維西去年營收192.07億元，稅後純益9.32億元，每股純益2.91元，創公司歷年獲利次高，每股配發現金股息1.8元。

吳國禎指出，公司將持續推動車燈產品的CAPA認證，藉此提升營收及獲利，同時更會持續加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，確保市場領先地位。

堤維西在去年營收創新高後，今年前五月營收79.01億元，年增0.7％，營收仍持續維持在高檔，今年第一季稅後純益2.01億元，每股純益0.65元。

法人推估，堤維西今年受惠於全球陸續解封後，各地生活恢復正常化，帶動需求增加的情況下，營收獲利可望持續成長。