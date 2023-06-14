台灣「＃MeToo」愈來愈多女性站出來揭露自身曾遭遇性騷擾，新北市議員陳乃瑜今（14）日在私人臉書帳號發文，指控C名嘴10多年前對她肢體撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上計程車，差點被性侵。被指涉的朱凱翔隨後也在臉書發文回應，沒有的事，就是沒有，請陳議員勿胡亂指控。

陳乃瑜在發文中描述，C名嘴被爆出性騷事件，類似的情節也發生在她身上，而且長達多年，肢體的撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上她回家的計程車，差點被性侵。10多年前她只是小菜鳥記者，只敢躲著他，選擇沉默。

陳乃瑜表示，她想為那些還躲在角落默默舔舐傷口的受害者發聲，沒有人應該要承受這樣的傷害和恐懼，她也會持續為下一代堅持自己的理想和價值。

朱凱翔約1小時後在陳的貼文下留言回應，敘述當日唱歌由他送陳回家，計程車上根本沒有陳所說的情節，隔天得知陳與某台北市議員的助理交往，熟識朋友的聚會就很少邀約陳，因為他的朋友們對陳並無好感，他個人也絲毫不想再沾上陳與男友爭風吃醋的風波。

朱凱翔表示，自己做錯的事，自己會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因為風向怎麼吹，或是人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控。

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