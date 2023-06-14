悠遊卡公司獲利暴跌，並於前台北市長柯文哲卸任前夕，興櫃掛牌，台北市長蔣萬安坦承，「很難沒有疑慮」，並指示由祕書長李泰興清查。不過悠遊卡前董事長陳亭如今以千字文在臉書反擊，表示蔣萬安與祕書長去年未正式掛牌時，及今年初都要求悠遊卡公司到市府做過2次的興櫃專案報告，她也親自參與第2次報告。陳強調，他3月底離開前，她知無不言，簡報完整回應，從未隱瞞，市府應已對過程相當清楚。

陳亭如說，蔣市長、祕書長、交通局長及市府顧問都分別都出席這2場會議，甚至2022年12月28日的興櫃前法說會，她也曾誠摯透過辦公室邀請市長，希望有榮幸得到致詞，後來也多次請公司補充資料；3月底離開前，她知無不言，簡報完整回應，從未隱瞞。面對今朝市府、議會的質疑，只要是專業相關問題，她都虛心接受。

蔣萬安今上午出席市長與里長有約南港區座談，會前受訪被問及此事，蔣萬安說，其實就是請祕書長邀集各局處去了解去釐清，不會放任各種疑慮，但也絕對不預設立場。蔣強調，該興櫃案在選舉前兩天核定，新的議會都還沒就任就送議會備查，這個是政治上面的慣例和ABC，也就是並沒有尊重行政的倫理。

蔣萬安表示，既然議員以及外界有各種疑慮，市府堅定的立場就是該查就查，該釐清就要釐清，「唯一的考量就是市民的權益。」