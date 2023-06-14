5億高中生案情疑點重重、撲朔迷離，台中地檢署日前公布解剖報告「符合高處墜樓」、「無毒藥物反應」，和法醫高大成推斷有異。今（14日）周刊報導十大科學證據，指出檢方已排除他殺可能，直指高大成是「內行人說外行話」，對此，高大成一早在臉書發文感嘆「我的水準是如此的低嗎？」。

此前，高大成認為賴男是「死後墜樓」，指出因遺體只有臟器出血，若沒有血塊就是死後再墜樓，而高大成也強調死者身上的針孔是關鍵，應採驗皮膚組織上是否存有「氯化鉀」等存積，因為氯化鉀只要打20c.c.就會死亡，另外他也曾問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％。

根據《鏡周刊》報導，檢方依照科學採證的客觀事實，羅列出十大理由排除他殺；其中，根據法醫研究所解剖報告，死者死因符合高處墜落，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死。專案小組推測死者墜樓後，背部撞到二樓雨遮再翻到樹叢才墜地，死者體內也未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的二千多種毒藥物反應。

而檢方委請第三方機構出具鑑識報告，認為人體本來就有氫離子及氯離子，尤其死後會釋放更多相關離子，認為高大成懷疑死者遭氯化鉀毒死，「分明是內行人說外行話，有刻意誤導之嫌」。

對此，高大成稍早也在臉書發文回應，「一早還睡眼惺忪看完報導⋯暫不回應，讓我沈溵一下！我的法醫專業的水準是如此的低嗎？還是我入戲太深了？」，同時附上一張在高鐵站的照片，只見他拿著速食店的紙袋，上頭寫下「高醫師加油」，同時感謝店員的支持與鼓勵。