對學生來說，升學考試是攸關未來生涯發展的重要一關，大陸江蘇省南京市一名女高中生為了準備升大學的高考，不住在家中，沒想到日前考試結束，回家才知道姊姊已經過世，還是一個月前遭撞身亡，當場崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，江蘇南京一名18歲女高中生，為了專心準備升大學考試，平時不住在家裡，偶爾才回家一趟，考試一個月前，女高中生回家沒看到姊姊，於是問媽媽，姊姊去哪裡？媽媽還跟她說，姊姊去公司總部訓練，即將要升主管。

聽到姊姊要升主管，女高中生還高興歡呼「姊姊好厲害」，沒想到考試完回家，才知道姊姊已經過世一個月，死因是遭撞身亡，難過地痛哭不已。

消息PO上網後，不少大陸網友紛紛留言：「高考固然重要，但家人才是首位啊」、「這媽媽成功讓妹妹這輩子活在無限內疚中」、「做法能理解，可為啥拍了發到網路上」，還有網友表示，「我高中是班裡第一名，考完之後才知道媽媽去世了（上清華）」。