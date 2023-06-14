「雞排妹」鄭家純曾於臉書粉專指，18歲時大腿抽脂手術在高雄元和雅醫美診所「做壞了」，還爆料該診所糾紛不少。元和雅不滿提告妨害名譽不成，另求償民事賠償300萬元，一審判雞排妹應賠90萬元，高雄高分院今日宣判，改判雞排妹免賠定讞。

雞排妹2020年12月在個人臉書粉專貼文發文，「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救」；一周後雞排妹又爆料，轉貼多名宣稱也遭元和雅整壞的病患來信，甚至還有病患踢爆「男諮詢師會看女客和代言女星的術前裸照、陰道緊實術前照，一起笑一起討論」。元和雅認為名譽受損，憤而提告。

檢方認為，整形結果是美是醜，是個人主觀想法，一般人接受整形手術後，本來就可針對自身狀況及手術成果評論，雞排妹的言論也不是憑空捏造或惡意為之，也算替病患發聲、爭取權利，她的貼文更是可受公評的善意言論，不算加重誹謗。元和雅具有相當規模，又是有知名度的醫美診所，全國客戶眾多，對於整形技術和客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，最後認定雞排妹罪嫌不足，處分不起訴，該案上訴至高雄高分檢後也遭駁回。

元和雅不滿商譽受損，另提民事告訴，求償300萬元。一審法官認為，雞排妹確時已在寫真書上留下感謝醫美的言詞，事後又稱被醫美整壞，卻未能證明「整壞」的事實為真，仍應負侵權行為損害賠償責任，替網友發聲也是，雞排妹的言論確實害醫美商譽受損，判賠90萬元。經上訴高雄高分院，14日上午10點宣判，改判雞排妹免賠，且不得上訴。