最近一段時間中美兩國有關層級和部門間的接觸和會談有所增多。與此同時，兩國商界及學術界也出現了恢復接觸和趨於活躍的良好趨勢。中國-東南亞南海研究中心理事會主席吳士存今天在《環球時報》撰文稱，自己在美國感受到中美「二軌」對話的緊迫性。

文章稱，近日，筆者赴美出席一場在丹佛市舉辦的「中美關係閉門研討會」。本次會議聚焦中美處理危機事件的經驗教訓對當前風險防範和危機管控的啓示及借鑒意義，議題涉及中美戰略衝突及前景展望、外交手段與危機管控、台海及南海風險防控、「二軌」交流機制構建等。筆者感覺，會議所涉議題之深、內容之新，會議討論氛圍之和諧，以及美方與會代表對中方學者之友善與坦誠，為近年來少見。

文章稱，三年多的疫情導致中美兩國個人之間、學術機構之間、企業之間，也包括政府之間原有的「一軌」交流機制嚴重受阻。正常的、機制化的面對面交流連續幾年缺失，導致雙方溝通瞭解和增強互信不足，加劇了雙方信息的不對稱，兩國出現誤讀、誤判、誤解以及相互猜忌加重的情形也就難以避免了。三年來中美之間的原有問題大都沒能得到妥善解決，反而又平添了一些新的、更為複雜的問題。這是當前我們處理中美關係面臨的一個巨大挑戰。

文章稱，「冰凍三尺，非一日之寒」，中美關係走到今天這個地步主要原因在美國。美國毫無底線、不顧及任何國際規則，試圖把中國從全球價值鏈和產業鏈、特別是像芯片這樣的重要產業鏈中排除出去，以保持美國科技領先進而維護美國霸權。中美關係是中國對外關係的重要組成部分，在俄烏戰爭前景撲朔迷離、世界經濟衰退、「全球南方」崛起的背景下，採取有效舉措保持中美關係相對穩定、防止衝突或危機升級，不僅符合中美兩國利益，也是整個國際社會的共同期待。

文章稱，毋庸置疑，在未來相當長時間內，美國以打壓為主的對華政策短時間內不會發生大的變化，「打打停停」、「起起伏伏」將是中美關係的常態。面對這一新態勢和新挑戰，現在中國能做也必須做的事情就是在中美關係的不穩定性中尋求相對穩定性、在不確定性中力爭保持確定性。當務之急在於抓住疫情影響減少、人員往來開始增多的有利時機，通過各種形式的交流與接觸緩解這些年來積累的誤讀、誤判和誤解。

文章稱，當前尤其要重視加強相互之間的溝通，逐漸重建、新建相互之間的信任，加強企業與企業、地方與地方、政府與政府等各層級之間的面對面交流。交流的目標定位宜適度且可預期，通過各種形式的交流逐步達到「減少誤解、增加共識、提升互信」的目的並非可遇而不可求。

文章稱，第一，從民間外交入手，擴大「二軌」交流是現階段阻止中美關係進一步下滑和保持相對穩定的有效手段之一。在中國疫情防控政策優化調整之後，中美「二軌」交流開始逐步恢復，各種形式的互訪和實體會議也正有序推進。例如，筆者所在的中國南海研究院和美國「美中關係全國委員會」共同牽頭的「中美海上問題與國際法」對話機制，雙方商定將於近期恢復線下對話。與疫情前相比，並考慮到三年來積累的問題以及由此導致的誤判，在全面恢復原有對話機制的同時，可考慮按照「增信釋疑、疏導民意、擴大共識」的目標導向，選擇美方與我方有同樣訴求和關切的領域著手創設新的穩定的「二軌」對話和交流平台。

文章稱，第二，鑒於近期南海和台海方向美方的挑釁性行動明顯增多、中方維權和反制能力增強，加快危機管控機制建設以防止衝突升級已迫在眉睫。不久前，美軍一架RC-135偵察機蓄意闖入共軍在南海的訓練區域實施偵察干擾，中方隨後出動軍機跟蹤監視。結果，美方顛倒黑白、倒打一耙，聲稱中方攔截行為「咄咄逼人」並可能導致意外。此後，美方又誣稱中國海軍軍艦在台灣海峽以「不安全」方式在一艘美國軍艦附近航行。近年來，美國在南海針對中國的所謂「航行自由」行動、抵近偵察、航母編隊演練、核動力潛艇前出達到前所未有的速度和規模。中方在不斷提升維權和反制能力、通過「一軌」機制敦促美方保持克制和避免挑釁性行動的同時，也應將中美風險防範和危機管控機制建設提上議事日程。

文章稱，第三，外交優先和輿論營造是確保中美關係「解凍」乃至行穩致遠的兩把「金鑰匙」。在此次研討會上，與會中美學者就2001年4月的「南海撞機事件」進行了總結和反思。大家認為，當時之所以能迅速解決因侵犯中國領空和未經批准非法降落中國軍用機場的美國間諜飛機事件，是與保持外交管道暢通和有效、引導民意走向及管控輿論密不可分的。從這個意義上講，防止負面民意和不良輿論綁架外交仍然是當前及今後中方處理中美關係中疑難雜症的有效途徑和重要手段。與會美國學者聯繫今年2月美國處理「飛艇事件」的實踐，認為美方置中方的道歉和通過外交手段解決問題的努力於不顧並訴諸軍事手段，是一個不可原諒的錯誤。

文章稱，中美關係既不可能「回到過去」，也不應任其「自由落體」式下滑；既不是徹底「無解」，也不應放棄任何一次任何一方有可能改善雙邊關係的努力。以智庫對話為代表的「二軌」交流應該成為這一努力的重要組成部分。