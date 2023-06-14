女星Sandy（吳姍儒）3月生下兒子「Mason小初一」，而她在休養不到兩個月後便復工：日前她在社群分享與方志友、陶嫚曼等好友聚會，她表示，當時一與陶嫚曼見面，她就深呼吸向對方訴說產後至今的心得，怎料說完後兩人竟面對面哭起來。

Sandy 13日在IG上分享懷孕至今難得與方志友、陶嫚曼等好友聚會照，照片中，可以看到她戴著漁夫帽，穿著黑色上衣，整體打扮簡約休閒，而陶嫚曼身穿條紋襯衫配牛仔褲，方志友則是穿著一身黑。

文中她透露，自己當時一看到陶嫚曼，就迫不及待跟對方說：「我有心得想跟妳講」，而好友也立刻轉身準備聽她繼續說，不過Sandy坦言：「但我覺得…哎唷…我覺得我講了會哭」，對方只好叫她暫時忍住情緒，於是Sandy深吸了口氣緩慢地說出：「我，真的，很謝謝初一，來當我的孩子」，結果兩人便看著彼此哭出來了，讓Sandy忍不住笑虧：「哪裡有冷靜啦！？」

事實上，Sandy先前曾發文表示，產後一個月復工，除要忙著演藝事業，生活也多了非常多的新瑣事，而這也讓她坦言，過去這一周的疲累，已達到幾乎無法表情管理的程度，「收工回家眼睛乾澀身心俱疲，一度燒聲還久違的翻滾式胃痛了一次」，但Sandy也強調自己沒在抱怨，只是純粹誠實記錄育兒的生活，也明白這些都是自己選擇的日子，「現在感受到的疲憊是真的，但這篇沒有記錄到的快樂融化時光也都是真的」。