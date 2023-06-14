連鎖藥妝店屈臣氏販售美妝及生活用品，在路上隨處可見，由於網購發達，加上超商產品齊全，有民眾發現屈臣氏現在好像沒什麼人在逛，好奇問「現在去屈臣氏要買什麼？」網友表示，特價時很便宜，也有內行人直言「保險套種類多，急需時很方便。」

一名網友在批踢踢發文指出，有時候在路上看到屈臣氏裡面都沒人，認為超商賣的東西齊全又方便，如果要買美妝產品或生活用品也可以上網買，好奇「有沒有現在去屈臣氏要買什麼的八卦？」

文章曝光後引起許多網友討論，「10年沒去了」、「美妝要去寶雅買才便宜」，也有人表示店家做活動時會去逛，「+1元多一件時會買」、「我家這邊屈臣氏周末都會打折」、「某些商品只有屈臣氏有」、「有些健康食品在打折時比其他地方便宜」、「有些藥屈臣氏擺出來讓你選，其他家藏起來。」

內行網友則透露「小屈的套子種類多，急需時很方便」、「還有超便宜的驗孕棒」。