大陸天津市河東區13日晚間發生爆炸，造成3人死亡，多人受輕傷。警方事後逮捕一名男子，涉嫌利用煙火爆竹作案。案件調查、傷者醫治和善後處置等工作仍在持續進行。

天津市公安局河東分局14日發布通報稱，爆炸發生於13日晚上約8時10分，現場為天津市河東區東新街道遠翠中里13號樓5門301室、鳳岐里6號樓2門603室。事件除造成上述多人傷亡，部分房屋也受損。事發後，嫌犯46歲馬姓男子已被抓獲，經公安機關偵查，確認他利用煙火爆竹作案。

香港東網報導，有涉事小區居民疑在網上發文稱，事發時聽到疑似爆炸聲，擔心房屋很有可能成為危房。網傳涉事大廈內部畫面可見，有居民家中被爆炸波及，走廊以及消防通道被瓦礫堵死。

另有居民指出，由於該小區外經常有攤販擺賣霸占道路，令消防車和救護車無法進入，居民等待消防部門救援。小區物業工作人員13日對陸媒表示，發生爆炸的小區居民已撤離，具體情況待官方安排並通知。