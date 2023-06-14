《小鐵星座》運勢專欄分享沒什麼朋友的前3名星座，依序是天蠍座、獅子座、金牛座，其中第1名的天蠍座雖然在社交場合人緣非常好，但他們內心不一定把對方當作朋友，因為深怕麻煩別人，也更討厭被人麻煩。

▍第3名：金牛座

金牛座平時就與人保持一定的距離，而且不喜歡說話，如果別人自認為是他們的朋友，也不會否認，而是暗中默默觀察對方，但金牛座認為對方可不可以做朋友並非重要的事，因此也不會主動出擊，抱著消極又驕傲的心態，很多金牛座其實都沒有什麼朋友。

▍第2名：獅子座

獅子座表面看似熱情，但其實他們不擅社交，希望與人盡可能保持距離。而當被獅子座認定是朋友時，獅子會覺得對方所有一切都是對的，但只要做一件傷害他們的事情，即使只是一個玩笑話，獅子座也會全盤否定，並且避而遠之，因為他們深怕再受到傷害，自然而然朋友也就越來越少。

▍第1名：天蠍座

天蠍座在社交場合中人緣很好，朋友非常多，但天蠍座始終沒朋友的主要原因是，他們內心不一定把這些人當作朋友，而且也不喜歡麻煩別人，更討厭被別人麻煩，因此天蠍座只有在雙方不麻煩彼此的情形下，才願意和對方做朋友。他們時常抱高傲的心態，所以即使沒朋友也無所謂。