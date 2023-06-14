民進黨前新竹市議員鄭宏輝被台北市議員游淑慧指控，曾對一名已婚女企業家騷擾，甚至脫下自己的褲子要求對方口交。對此，鄭宏輝發出聲明痛批是人格謀殺，他不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為，願意主動接受任職單位與司法的全面調查。

◎以下為鄭宏輝聲明全文

突然被國民黨立委參選人游淑慧點名，面對政治操作的攻擊，我的說明如下：

1.我不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為。這樣匿名的政治指控模式，是一種人格謀殺、謀取游淑慧個人選舉的政治利益！

2.我並非政治候選人，政治操作與攻擊大可不必。

3.游淑慧個人選情艱困，用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責！

4.我願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑。我相信司法調查將會還我清白！

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