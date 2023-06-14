西門子發言人說，西門子打算在新加坡建造一家先進的數位化工廠(DI)，作為公司加強全球多樣化和抗災能力戰略的一部分。
發言人說，公司將在周四公布更多細節。
據德國經濟周刊的報導，該計畫的投資金額將在較低的個位數億歐元之間。
執行長Roland Busch表示，他原先傾向於將新廠址選在中國，但他面臨著董監事會的抵制，他們對於那裡日益嚴重的地緣政治緊張感到擔憂。
他補充稱，該新加坡廠將是公司位於德國南部Amberg市工廠的「雙生」工廠。
德國工程集團西門子(Siemens)周二表示，公司計畫在新加坡為工業自動化部門建立一家新工廠。西門子正擴大在亞洲的業務，以滿足日益增加的自動化技術訂單。
西門子發言人說，西門子打算在新加坡建造一家先進的數位化工廠(DI)，作為公司加強全球多樣化和抗災能力戰略的一部分。
發言人說，公司將在周四公布更多細節。
據德國經濟周刊的報導，該計畫的投資金額將在較低的個位數億歐元之間。
執行長Roland Busch表示，他原先傾向於將新廠址選在中國，但他面臨著董監事會的抵制，他們對於那裡日益嚴重的地緣政治緊張感到擔憂。
他補充稱，該新加坡廠將是公司位於德國南部Amberg市工廠的「雙生」工廠。
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