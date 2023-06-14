穎崴指出，原有高雄本州探針廠產能將全數遷移到高雄二廠，並陸續增購機台設備，為明、後年半導體商機預做準備，以達到測試座一次購足。從研發、設計到自製，有助公司加速掌握高速成長的半導體高階測試商機。

穎崴表示，除了既有高雄總部廠、新竹垂直探針卡（VPC）製造廠、中國大陸蘇州廠，高雄二廠啟用後生產據點布局更臻完備，服務據點則跨足歐洲、亞洲、北美洲等，日前在馬來西亞檳城設立服務據點，提供東南亞IC設計及封測廠第一線支援與服務，深根台灣、放眼全球。

穎崴董事長王嘉煌表示，公司看好5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）與車用晶片等產業持續成長，帶動高階半導體測試需求強勁，決定斥資32.5億元於高雄楠梓科技產業園區投資興建半導體高階製造中心。

王嘉煌指出，高雄二廠啟用後，公司自製探針月產能將在2年內提高到300萬支水準，探針自製率有望拉升至5成。同時，公司積極推行智慧製造，除利用AI影像辨識技術外，亦自行研發自動裝針、換針機，有望進一步強化製程並提高生產效率。

穎崴積極投入ESG及濾能，地上8層、地下2層的高雄二廠為全方位節能廠房，自建廠階段即導入多項節能等綠色製造措施。其中，在無塵室潔淨度ISO 14644-1規範下，達到ISO Class 3等級，不僅有助於提升探針卡和探針良率，更可得到更多客戶認同。

同時，穎崴高雄二廠透過綠電和污水回收實踐節能減碳，包括在屋頂全面建置235 kW太陽能板，占整廠總發電量的10％，同時生產廢水回收使用機台循環用水、污水回收率達50％，回收後使用植栽噴罐。廠內RO飲水系統過濾廢水亦可回收用於浴廁使用。

據摩根士丹利研調指出，全球半導體產業成長將因生成式AI重新加速，預估2023～2027年產值自430億美元跳增至1250億美元，市場占比自8％躍升至15％。穎崴高雄二廠為即將爆發的AI大趨勢預做準備，並在探針自製率提高基礎下與客戶共同開發新世代裝置，掌握先進製程先機。