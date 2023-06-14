副總統賴清德在警察節前夕錄製的廣播預計明（15）日上線。賴清德表示，今年政府宣布7月起，將提高「警勤加給15％」，讓警察成為人民安心的依靠外，政府也成為人民保母的靠山，期望攜手讓台灣更好，一起挺台灣！

6月15日是一年一度的警察節，賴清德錄製廣播向所有堅守崗位、辛苦執勤的警察同仁，致上最高的敬意，也感謝所有警察的眷屬們無私的支持。

他說，政府也已經宣佈將在7月起，提高警勤加給15％，讓警察成為人民安心的依靠，並強調「讓政府來做人民保母的靠山，一起讓台灣更好、一起挺台灣」。