香港網紅素海霖以「繪麗奈」之名進軍日本AV界，成為首位在日本AV界出道的香港女優，本來就走性感美艷風的她，當女優後人氣又更高，近期有香港老司機就問她到哪裡可以合照？素海霖卻回應，就算在街上遇到也不能合照，表示這是業界規矩，她也因此挨批耍大牌。

26歲素海霖日前在IG曬出與粉絲對話，對方問她，要去哪裡找她合照，素海霖則表示抱歉沒有辦法，「因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的，這樣會對他們不公平，謝謝」，她進一步解釋，女優在活動場合外不能和粉絲合照是業界規矩，但如果在街上碰到，握手是可以的。

素海霖因此挨批耍大牌，就有老司機網友曬出與知名女優濱崎真緒與粉絲合照，駁斥素海霖說的「業界規矩」的說法，但也有網友支持素海霖，表示前AV女優河北彩花在夏威夷也是婉拒粉絲合照，她當時說法也和素海霖相同。素海霖心情似乎因此受影響，她在IG限動轉貼多張網友私訊對話，希望外界能體諒。

素海霖去年響應日本流行的「不穿胸罩散步」風潮，在香港尖沙嘴拍真空散步影片，讓她在短時間內人氣狂飆，作風大膽的她，在今年3月瞞著家人進軍日本AV界，素海霖表示，她已做好心理準備，知道自己的路要自己負責，就算父母不同意，還是希望可以獲得他們理解。