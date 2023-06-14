工具機大廠東台精機14日股東會通過每股配發現金股利0.20元，東台轉投資榮田精機規劃未來上市櫃，股東會過關將持有榮田股份52％降至50％以下，東台股東具有優先認股權，分享榮田營運成果。全面改選董事，東台董事長嚴瑞雄兼任總經理，依規定增加1席獨董，今年董事席次從原本10席董事、3席獨董調整為9席董事及4席獨董。

東台表示，東台受全球通膨未解、經濟景氣低迷、各類終端需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未歇及中國大陸解封風險等因素影響，去年合併營收年減14％、合併毛利率22％，EPS為0.36元。東台股東會承認去年營業報告書及財報、盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.2元。

東台董事會向股東會提出榮田精機釋股規劃案，原因是為協助子公司榮田營運發展、吸引及留任所需專業人才，並考量榮田未來籌資便利、自主財務及股權價值提升等效益，辦理榮田上市櫃規劃作業。

東台基於整體集團營運布局考量及順利推動榮田上市櫃作業，並參酌申請上市櫃之相關規定，東台擬對持有榮田股份進行釋股，並降至五成以下，規劃東台佔榮田董事席次將低於二分之一，待條件達成後，將喪失對榮田之控制力。

東台指出，本次規劃提撥榮田股份釋股將不超過2,703張，基於與公司股東分享榮田營運之成果，將上述釋股規劃優先洽本公司股東按持股比例認購，認股基準日以民國112年股東常會後之最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東為準，考量專業機構代辦公費、東台原始股東投資意願，擬以「得認購股數達100股（含）以上者始有參與認購權利」，作為本次釋股東台原始股東的認購機制。此外，為顧及東台原始股東之權利，亦開放認購未達100股之原始股東自行拼湊得認購榮田股份至100股；東台股東放棄認購之股份或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人認購。

東台股東會重頭戲全面改選董事，一般董事10席減為9席，東台集團董事長嚴瑞雄以瑞秀投資法人代表擔任董事、嚴瑞雄的胞兄嚴華洲及姪子嚴正以三新法人代表選上董事、嚴瑞雄的姪女東台副總經理兼發言人嚴璐則以燦英投資法人代表出任董事；瑞秀投資法人代表是東捷科技陳贊仁、康瑞行銷董事長郭俊良是弘邁法人代表、遠東機械集團第三代邏輯電子總經理莊宇傑以宇源投資法人代表出任東台董事、偉玲投資法人代表黃偉宗及董揚光。

四席獨董由會計師王泊翰、東元總經理范炘、工研院南分院執行長蔡新源、均豪精密董事長陳政興四人出任。其中蔡新源、陳政興兩人為新任獨董。會中也通過解除新任董事及代表人的競業禁止限制案。