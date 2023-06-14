去年5月以來澳洲央行為了打擊通膨一共升息16碼，但央行總裁路易（Philip Lowe）認為通膨居高不下仍須繼續升息。澳盛銀行調查顯示，上周澳洲消費者預期通膨率維持在5.5％，4周平均值從5.3％增至5.4％。

上周除了央行升息令消費者更加擔心經濟前景之外，澳洲政府公布第一季經濟成長減速也打擊消費者信心。澳盛銀行調查顯示上周消費者對個人財務現況的信心指數下滑1.9點，距離歷史低點只差0.1點。