對於整起案件的調查，校方已向教育處申請展延調查時間一個月，將於明(15)日進行第6場調查會議，預計6月初結案。(于家麒攝)

金門某國中於5月間爆出有「狼師」長期要求學校熱舞社女學生拍性感照遭控性騷擾案，引起民眾群起撻伐；性平調查小組依規定應於2個月內完成調查陳交報告，原預定該於昨（13）日結案，但校方卻緊急召開說明會表示，由於該案後續新增多名「已畢業」疑似被害者，需避開上課時間另安排受害學生訪談，故無法依原期限完成調查，已依性平法規定向教育處申請展延調查時間一個月，將於明（15）日進行第6場調查會議，預計6月初結案。

據了解，發生於金門的這起國中校園性騷擾案，是1名陳姓代課老師疑似長期「邀約」該校熱舞社多名女學生，換穿火辣「蘿莉控」制服在校內的視聽教室或外出拍攝性感照，時間長達5、6年之久，外傳受害的學生包含已畢業的「學姐」人數累計已近30人，有受害學生家長不堪其辱怒告陳師涉嫌性剝削移送法辦，校方亦已將其停聘靜候調查。

對於整起案件的調查，校方昨日下午召開說明會指出，在4月14日晚上接獲疑似校園性騷事件後，依法進行校安通報並通報社會處關懷e起來，隨後緊急召開性平會決議受理此案，並聘請校外專家組調查小組進行調查。為維護學生受教權該案移送教評會審議，經召開教評會決議暫時停聘該師，靜候調查。

校方表示，在4月19日組成調查小組啟動調查，原預定昨天結案，但事經媒體揭露後，又有多名已畢業就讀於高中職的疑似被害人出面控訴，並於5月22日將調查案移轉至該校併案處理，由於新增多名疑似被害者，為配合其上課時間安排訪談，無法依原預定調查進度完成調查，目前該案已完成第1輪訪談，共訪談18位疑似被害人、1位疑似行為人，然尚有部分疑點待釐清，預計將於6月15日進行第六場調查會議，並需給予調查委員足夠的討論時間及完成調查報告，預定下月初完成結案，故依性平法規定申請調查時間展延一個月。

校方補充說明，該案發生後，學校積極檢視校園環境，持續加強落實師生性平教育課程與宣導，安撫學生焦慮心情，並針對各年段辦理性騷擾性剝削防治暨媒體識讀講座，提升學生性平意識，辦理「黏騷吾知」活動深化自我保護理念，學習拒絕不合理要求及危機應變能力。對於個案學生輔導導師、輔導室均已主動介入協助。同時學校會更加強教師專業評鑑，要求校內教師、社團指導教師應遵守教師專業倫理，督促每年參與性別平等教育之研習。

校方對於該案件造社會大眾的不安與困擾誠摯地致歉，更感謝調查委員頂下所有壓力承擔這項艱鉅的工作，也感謝縣政府及教育處的督促與指導，渴望及早澄清事實讓學生儘速恢復正常安全的學習生活。

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