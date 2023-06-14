高雄市長陳其邁做事「緊緊緊」形象深植人心，但不少與他共事的幕僚認為他總是緊迫盯人，最近助理們紛紛上網爆料，那些年與他相處不為人知的小故事，其中有次玩撲克牌輸了，他乾脆把紀錄輸贏的紙吞進嘴裡咬爛，直斥他是「幼稚鬼」。對此，陳其邁今（14）日尷尬笑回，「這也要拿出來講？」

臉書粉專「貓與邪佞的手指」爆料陳其邁與助理們相處的小趣事，及不為人知的一面，要陳其邁出來坦然面對。不願具名的前助理G提到，雖然工作很逼人，大多數同事感情都不錯，休息的時候，陳其邁會揪大家打個撲克牌，有次員工旅遊，陳其邁當晚運氣差，一路輸，助理就把戰績記錄在紙上，陳其邁好勝把那張紀錄紙揉成團塞進嘴裡咬爛，助理氣炸痛斥「其邁幼稚鬼」。

前助理B也爆料，陳其邁超級愛喝可樂，有次助理把可樂打開來喝，助理天熱貪快，直接寶特瓶對嘴喝，這時突然進來的陳其邁，發現助理偷喝，偷偷溜去助理後面拍他，痛斥居然自己整瓶偷喝，沒有分一點給他喝這樣對嗎？「真的非常幼稚」。

高市議員鄭孟洳也在臉書爆料，2017年他擔任陳其邁助理時，一次拜訪途中出車禍，陳其邁蠻焦慮的關心傷勢，還有車禍的處理狀況等，「甚至疤痕這種事也幫我擔心了起來，真是跟女孩子一樣細心欸！」雖然很囉嗦很強迫症，很工作狂，有時很討厭，可是還是會用他的方式在關心啦！

對此，陳其邁今天在議會受訪時尷尬笑回，那時辦公室相處都非常融洽啦，大家都沒大沒小，有時候會開開玩笑，因為在國會裡面的工作，大家壓力很大，有時候在辦公室，大家會比較輕鬆一點，像是吃飯等一些活動，大家都一起參與。

陳其邁提到，自己那時候30歲當立法委員，年紀跟助理們相仿，自然而然就打成一片。至於助理們要他「坦然面對」，他有點語塞說，「這個⋯⋯大家都有很多記憶，其實真的是太久的事情」，還笑說「吞紙，這個真的是⋯⋯這也要拿出來講？」語畢後尷尬自笑。