鋒面來襲，今天上午許多從台中到彰化上班的民眾都遇上了大雨，尤其是開車上國道的民眾，因雨勢太大，汽車雨刷幾乎來不及將雨水撥去，行車視線相當差，用路人也因此紛紛放慢行車速度，但在國道3號彰化路段仍傳出4車追撞事故，幸未釀傷亡，但也造成後方車流為之堵塞。

「雨就像用倒的一樣，根本看不到前面的路！」一位從台中市開車到彰化市上班的民眾表示，一早出門就遇上滂沱大雨，上了國道1號中山高速公路後，雨大到雨刷來不及撥去雨水，他只好開大燈，並放慢車速行駛，他一路從中山高速公路南屯交流道行駛到下彰化交流道，雨勢都大到不行，行車狀況險象環生。

鋒面帶來滂沱大雨，中山高速公路中部路段今天清晨行車視線不良。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

不僅是中山高速公路中部路段雨勢相當大，國道3號的雨勢也不遑多讓，雨大到像瀑布一樣，行車能見度不到50公尺，就算將汽車雨刷調到最高速，還是來不及撥掉雨水，在行車視線不良下，國道3號北上194公里彰化和美路段就發生4車的連環追撞事故，雖未釀傷亡，但該起事故造成後方車流為之壅塞。

台中及彰化等地的雨勢雖約在上午8點多已陸續趨緩，不過，中央氣象局仍持續針對中部地區縣市發布豪雨及大雨特報，民眾出門仍需多注意。國道警方提醒，雨天行駛視線不佳，提醒用路人務心放慢車速及加大車距，並打開大燈，以策安全。