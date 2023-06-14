Mets relief pitcher Drew Smith has been ejected upon entering the game tonight after a substance check pic.twitter.com/cuHow7idea — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 14, 2023

大都會王牌薛爾瑟（Max Scherzer）季初因為被抓包使用「外部物質」遭禁賽10場，似乎沒有發揮殺雞儆猴的效用，今（14日）大都會後援投手史密斯（Drew Smith）甚至一球都沒有投，同樣因外部物質被驅逐。

史密斯接替布里格漢（Jeff Brigham）在7上登板後援，但就在站上投手丘之前，一壘審米勒（Bill Miller）檢查發現史密斯的手有異物，與先前薛爾瑟情況不同，米勒沒有給史密斯警告或是洗手的機會，當場將他驅逐出場，也是大都會本季第2位因外部物質而遭驅趕的投手。

依據規定，大聯盟將對史密斯處以10場禁賽，且因場上行為遭禁賽的球員，球隊無法另找人選取代他，大都會將以25人應付接下來的10天賽程。29歲的史密斯今年貢獻23.2局，繳出偏高4.18防禦率，不過27.7%三振率高於聯盟平均，尤其面對左打壓制力十足，對戰打擊率不到2成。

很有意思的是，今年用外部物質被驅趕的3名投手，全在今天大都會主場對戰洋基的組合當中，薛爾瑟更是今天大都會的先發投手，而洋基赫曼（Domingo German）4月被檢查出使用外部物質，但當時他被允許洗手，沒想到上個月卻再犯。