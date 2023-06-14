外電指出，據悉台灣大擬跨入加密貨幣，正在尋求合作對象，瞄準對象就是台灣本地的加密幣平台，只是，這項結盟討論正在初期階段，尚未做最後決定，最終也有可能未果。另外，消息進一步傳出，台灣大商討的合作對象就是區塊鏈金融平台商XREX，其總部就設在台北。

對此，台灣大回應指出，台灣大對各種具發展潛力的機會，抱持開放的態度。

此次傳聞中的XREX創立於2018年，是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，提供企業級的服務，幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的中小型企業處理跨境金融服務，同時，也為全球加密貨幣新手提供最初始入口。

台灣大昨日股東會，董事長明忠就談到，希望台灣大可以成為兼具防守及攻擊型態的公司，更希望扭轉台灣大一直被打入防守型股票的傳統印象，儘快轉型為成長型股票，至於如何要轉守為攻，就必須擺脫以往「笨水管」形象，變身「聰明水管」，想要達到此目的，就一定要發展多元的業務觸角。換言之，本次外電傳聞中的加密貨幣，或許也是台灣大考慮選項之一，究竟真相為何，仍需待台灣大等適當時機揭曉謎底。