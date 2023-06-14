台玻在纖維事業方面，電子級玻纖布成功研發並開始供應超薄布#1010布種，低介電玻纖布持續取得國際終端大廠認證並獲採用，同時再度與美國歐文斯科寧公司合作FRP(玻璃纖維複合材料)新窯，助產能提高效率增加，待玻纖整體市場回溫後，將會評估擴建產線。

另外，台玻轉投資實聯化工江蘇公司43.99%，2022年純(石咸)與氯化銨受惠供需吃緊，市場價格在年中達到歷史高位，全年業績創高。實聯中控合併營業收入 6.1億美元，合併淨利1.05億美元，預估今年行業景氣可望維持獲利。

台玻指出，2022年大陸當局嚴控房市，產業受到影響，不過，2023年開始，大陸為消費者和房地產開發商提供更多支持，讓內需逐漸回溫，帶動經濟回復正軌，市場也看好開放後的各項商機，可望為大陸經濟注入強心針，對業界來說有正面益處。

面對高通膨，全球的經濟前景增加挑戰，再加上大陸商務部將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，台玻建議政府提出因應方案，包括提供電價、稅制等等優惠措施。