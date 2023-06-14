美中關係不佳，雙方展開激烈競逐，除了激烈開打的晶片戰、貿易戰外，如今又有新舞台出現，美國打算重返聯合國教科文組織，目的就是為了削弱大陸的影響力。

外交政策Foreign Policy報導，美國曾在1984年以蘇聯影響為由退出教科文組織，當時教科文組織內部腐敗，官僚主義的無能讓美國決定退出，等到2004年又重新加入，不過在2017年美國先從教科文組織撤資，川普上任後再次宣布退出，當時是不滿巴勒斯坦成為組織一員。

然而美國的缺席大幅增加大陸的影響力，專家James Palmer認為，大陸將非物質遺產政治化，聲稱少數民族習俗和藝術是大陸遺產的一部分，甚至盜用鄰國的傳統，大陸也厚實在教科文組織內的影響力，並讓許多來自大陸的專家在組織內擔任關鍵職位。

美國想要重返教科文組織，無疑是想削弱大陸帶來的衝擊，若美國繳清高達6億美元（約新台幣184億）的會員費將給予組織極大的財政幫助，而華盛頓也想趁此舉加強在聯合國內部的地位。