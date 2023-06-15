Google在官方部落格發文說明即將登場的Pixel手機7大新功能。首先，將可以使用語音讓Pixel手機上的Google助理開啟緊急分享功能，例如在晚上出門跑步時說出「Ok Google，設定30分鐘的安全檢查」，如果設定時間到了後，沒有回應安排好的安全檢查，系統就會通知緊急聯絡人，並分享用戶的即時位置給對方。

第二，Google從2019年在Pixel手機推出車禍偵測功能，現在透過功能更新，當使用者遭遇嚴重車禍時，Pixel上的車禍偵測除了會通知緊急服務外，還會跟手機中設定的緊急聯絡人分享使用者的即時位置和通話狀態。

第三，Pixel 7 Pro的微距對焦現在也可以用於影片，能夠更近距離聚焦在微小的事物上，像是蝴蝶展開翅膀或隨著風搖擺的花瓣細節，都能清晰拍攝。

第四，Pixel 6與之後的Pixel機型將支援更輕鬆的拍攝時間設定。使用者設定3或10秒的倒數拍攝時間後，只要對著鏡頭舉起手掌，就可以開啟倒數計時器，節省在裝置與拍攝畫面中跑來跑去的設定流程。

第五，Pixel 6與之後的Pixel機型，可以透過全新的電影動態桌布，重溫與親朋好友共享的回憶。透過人工智慧（AI）技術，Pixel可以把2D桌布相片轉換為動態3D場景。用戶也可以混合搭配超過4000個表情符號與各式圖案和顏色，建立符合自己個性與心情的動態桌布。

第六，當Pixel 6a和Pixel 7a偵測到處於桌子或堅硬平坦的表面上的時候，可以自動調整並降低震動與觸覺回饋的強度。

第七，自動調節充電功能現在能透過Google AI來協助延長Pixel的電池壽命。為手機接上電源時，這項新功能會根據用戶以前的充電習慣，預測這次是否為長時間充電，並在預期拔除電源的1小時前慢速充電至100%。