嘉義縣消防局今早7點50分接獲警方轉報，指太保市舊碑里新碑勞工住宅附近往南碑橋位置，有82歲老翁疑似失聯不知去向，因大排水溝旁遺留1輛腳踏車，疑似是失蹤老翁所有，家屬擔心老翁可能落水，消防局立即派遣嘉太、朴子、新港等分隊前往搜尋，目前正在搜尋。

搜救人員已沿著大排沿岸搜尋中，但水質黃濁、水勢湍急，增加救援難度。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

據家屬表示，失聯老翁82歲，身著水藍色上衣，藍色運動褲，昨晚外出即失去聯絡，搜救人員已沿著大排沿岸搜尋中，由於近日午後常有大雨，大排泥水混濁，就像「黃河」般，加上水域寬、水流湍急，底下又有許多暗流，增加搜救難度。