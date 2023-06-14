BMW自2000年發表E46 BMW M3 Touring概念車後，全新BMW M3 Competition Touring終於在22年後、BMW M品牌50週年之際亮相，BMW總代理汎德今（14日）上市。

BMW M3 Competition Touring搭載M TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，最大可達510匹馬力、650牛頓米扭力峰值，0-100km/h加速僅需3.6秒、極速250km/h，其驚人的性能表現在德國紐柏林北環賽道創下7分35秒06旅行車型最速紀錄，同時也奠定BMW M4 GT3引擎製造的基礎。

這顆M TwinPower Turbo S58雙渦輪增壓引擎將新世代的3D列印工法應用於汽缸蓋的製造上，製作出傳統工法無法實現的複雜幾何形狀，使得汽缸蓋的整體重量大幅降低、水道的分佈更加理想，有效助於溫度控管。M運動化排氣系統隨著電子控制閥門開啟，渾厚狂野的聲浪突顯M基因的威猛爆發力。

BMW M xDrive跑車化智慧型可變四輪傳動系統搭配M運動化差速器，透過如中樞神經般的中央控制元件，可以主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速靈活地將引擎動力分配至前軸或後軸，讓車輛無論行駛在濕滑的泥濘道路或是處於激烈的操控狀態，皆能保持舒適而穩定的動態表現。

汎德表示，BMW M3 Competition Touring搭配Drivelogic換檔邏輯的M Steptronic運動化八速手自排變速箱，可用排檔桿或方向盤上的換檔撥片快速切換，經過BMW原廠精心調校，廣泛分布的最佳齒比設計強化了低轉速時的加速性，讓全速域加速感保持一致性的猛烈；透過駕駛模式設定，在Comfort、Sport、Sport+三種換檔模式間提供駕駛最適切而緊密順暢的換檔反應，大幅提升低速行駛時的舒適性同時降低油耗，帶來更快速流暢的彈射起步。

BMW M3 Competition Touring奢華且張狂的外觀設計彰顯不容錯認的獨特風格，擁有任何競爭對手都無法比擬的霸氣氛圍。無邊框橫格柵造型的加大雙腎型水箱護罩，一出場即佔領所有目光視線；引擎蓋延續著水箱護罩線條向上隆起，完美承襲M基因專屬的暴力美學；大面積的前下蜂巢式進氣壩與前保桿兩側垂直造型進氣簾，帶來更佳的空氣導流效果。黑色高光澤點綴車身細節包括M後視鏡、車頂、車頂架、M擾流尾翼以及車身側裙等，整體質感更為上乘。車主也可依個人的喜好將M後視鏡、車頂、M擾流尾翼選配與車身同色。

充滿競技氛圍的車室座艙，搭配Merino真皮M雙前座跑車座椅與發光的M3銘牌，含記憶、通風以及加熱功能，車主可選用同級唯一擁有的M碳纖維賽車桶型座椅。極具未來感的懸浮式曲面螢幕及全新BMW iDrive 8.0使用者互動介面，將M車手所需的車輛資訊以BMW M專屬的視覺設計與工具選項，清楚地呈現在12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕上；M車況抬頭顯示器則結合M專屬介面及換檔指示燈，讓駕駛無論是日常行駛或馳騁賽道時皆能全心投入。

BMW M3 Competition Touring後座採用40/20/40分離可傾倒後座椅背，行李廂最大可達1510公升，結合後廂安全分隔網與後廂底板自動配備以及BMW Touring車型獨有的獨立開啟式後檔玻璃，為使用者在日常生活中增添絕佳實用性。

對於喜愛賽道競技的車主，汎德公司推出Racing Package選配套件，專屬的三大配備滿足追求極限競速以及嚴苛賽道標準的車主需求。首先車室空間大量採用輕量而堅固的碳纖維材質，從方向盤飾蓋、內裝飾板、中央鞍座面板延伸至M專屬多功能真皮方向盤後的換檔撥片，充滿運動化的設計增添極具張力的熱血跑格。

由BMW M GmbH開發的M專屬碳纖維賽車桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，提供駕駛在賽道上極需的支撐與包覆性，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的M跑車座椅減輕了9.6公斤。M專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析車主每一次的滑行甩尾或賽道單圈秒數；其中領先同級距車款的十段式M牽引力控制系統，讓車主可以循序漸進地掌握M3 Competition Touring強大的動力輸出，享受車尾在彎道中肆意滑行的快感。

BMW M3 Competition Touring的底盤技術根據引擎動力系統以及專屬車款設計需求進行調校，通過在賽道、鄉間小徑與城市街道的密集測試與微調，滿足車輛在日常使用及長途駕駛皆能達到極致駕馭與理想舒適的完美平衡。BMW M3 Competition Touring無論在車身結構或底盤設計，其抗扭轉剛性與強化元件的安裝，賦予車輛更靈活動感與精準穩定的操控樂趣。

使用鋁合金材質打造前的雙A臂、後多連桿懸吊結構結合輕量化與高剛性的設計，擁有M車款特有的運動力學，搭配M跑車化電子懸吊系統，讓駕駛者在享受激烈操控時仍能感受柔韌的路面反饋。M Servotronic車速感應轉向輔助系統根據車輛的速度和轉向角度，靈活地調節轉向系統的助力力度，讓車輛在高速行駛時擁有最好的直線穩定性和行路感，而在低速行駛時提供更多的動力讓駕駛輕鬆轉向。

BMW M3 Competition Touring標配M複合式煞車套件或可選配 M碳纖維陶瓷煞車系統，兩種都擁有電子輔助功能，因應駕駛踩踏壓力的不同而調整煞車力道，駕駛也可以依照行車需求自行選擇較為舒適或是直接的煞車踩踏回饋感受。汎德表示，BMW M3 Competition Touring售價615萬元，升級包含M專業賽道駕駛及甩尾分析系統、M碳纖維賽車桶型座椅、M碳纖維飾板Racing Package的配備售價30 萬元。