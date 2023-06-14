2024總統大選，最新民調顯示民進黨參選人賴清德獲得37.76％的支持度，雖然持續領先，但數字與上回民調相比卻有所下降，不過網友檢視該民調的調查時間後，反而驚覺不妙。

《菱傳媒》最新民調顯示，賴清德以37.76％的支持度暫居第1，民眾黨參選人柯文哲則首度突破3成，以31.29％的支持度緊追在後，國民黨參選人侯友宜則有21.87％的支持度；與上一次民調相比，賴支持度略微降低1.46個百分點，柯則爆增9.55個百分點，侯也有所進步，增加1.43個百分點。

該民調曝光後在PTT上引起網友討論，不少人發現問卷調查期間為6月6日至6月10日，民進黨的性平風暴已然發酵，但賴清德的支持度卻僅略微下降，驚呼「賴又穩了，性騷擾案完全沒影響」、「賴有性騷才減一咪咪，利空出盡了就起飛啊，根本沒影響，正浩非凡（李正皓、林飛帆）回來吧！」「純網路民調，賴清德還贏？」

不少網友擔憂指出，該調查時間新北幼兒園餵藥事件尚未完全發酵，認為侯友宜下一次民調的數字恐怕會更慘。對此，侯今（14）日回應強調民調高低都用來參考，會虛心看待，但他不怕挑戰與困難，會堅定步伐凝聚所有向心，並且不開空頭支票，「只要大家同心齊力，相信一定會贏」。