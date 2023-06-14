總統府祕書長林佳龍14日帶領4位大法官被提名人朱富美、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞到立法院拜會各黨團。國民黨團總召曾銘宗在會見被提名人時爆料，3年前他參與憲法法庭，立委、專家學者在下面講的慷慨激昂，竟然有一名許姓大法官在上面打瞌睡，且中午可能有應酬，滿臉通紅，這樣的憲法法庭怎麼讓人尊重？他每一年都想刪預算。據了解，曾銘宗所說的大法官為許志雄。

國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯今天接見大法官被提名人。曾銘宗指出，3年多前，針對公務人員退休撫卹法律的修正，到底有沒有違憲，他曾經參與過憲法法庭，他那時也是國民黨黨團總召，當天下午大概2點半開始，由司法院長許宗力主持，其中幾個立委、專家學者都出席。

曾銘宗說，他們在下面講的頭頭是道、慷慨激昂，竟然有大法官在上面打瞌睡，那時候因為手機被收了，相信大法官可能中午有應酬，滿臉通紅還打瞌睡，「我不指名道姓，等下記者要問我可以講，這什麼大法官啊！」

曾銘宗質疑，下面是朝野立委在為幾十萬退休公務員權益在爭取，上面大法官打瞌睡，以為大家看不到，這樣的憲法法庭怎麼讓人尊重？每一年審預算，都想刪預算，「你預算給他用，他上面打瞌睡，真的是莫名其妙！」

曾銘宗事後受訪補充，該名許姓的大法官過去當過行政院的政務委員，負責法治，「他假設有意見，要出來對質我也願意」。

他表示，那時候真的想綠影下來，但因為要進入憲法法庭，手機必須存放在外面，那天他也跟旁邊幾位同仁說，「你看，這個大法官，我們講的慷慨激昂，他似乎沒有在聽我的，還在打瞌睡」。

曾銘宗指出，該名大法官雖然坐在比較旁邊，他也確定那天中午他一定有應酬，臉紅紅的，大法官都不尊重申請釋憲的當事人，他還不是一般老百姓，而是代表立法院黨團，「他也不太在乎啊，顯示他心證已經決定了」，大家講的慷慨激昂，照樣閉目養神睡覺，難怪司法信任度不高啦。