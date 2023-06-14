民進黨近期性騷擾案件頻傳，引發各界關注，前副祕書長林飛帆與時事評論員李正皓，更雙雙退出立委選舉，而一份最新民調指出，有多達5成民眾明年大選絕對不會投給民進黨。

《菱傳媒》今（14）日公布了一系列2024大選民調，在可複選的「目前國內的政黨中，請問哪幾個是您『絕對不考慮投給它』？」這題，有50.45%受訪者表示絕不考慮投民進黨、國民黨以46.30%居次，最低則是民眾黨的32.32%。

此外，在該系列民調中的「台灣民眾負面黨性調查」，只喜歡民進黨的民眾，已從5月的23.13%降至本月的21.02%，《菱傳媒》研判，這正是受到MeToo風波所導致。

此項調查是《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與擔任調查顧問。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年6月6日至2023年6月10日，共計進行5天，當中有效樣本為1萬2030份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.89%以內。