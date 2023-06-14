台北市公園處一名男性駐衛警遭控性騷8名女職員，市長蔣萬安表示將精進申訴管道，並加重懲處至最輕記過、最重免職。針對此案蔣萬安表示將在15日調查完畢，該懲處就會懲處，而蔣今日也說，藉由調查來檢討，希望未來在申訴的管道程序及機制上面做得更好。

蔣萬安日前表示，針對公園處男駐衛警性騷他第一時間知道後已經找相關單位介入調查，限期一周、本周四就會有一個結果出來，當初公園處的調查過程是否有不當、不周延地方，周四調查出來該懲處就會有懲處，精進申訴過程，該改進的就會改進。

蔣萬安今上午出席市長與里長有約南港區座談，會前受訪被問及明天調查結果就要出爐，蔣表示，藉由這次整個調查的過程，如果在機制或程序有不夠周延的地方，都會積極改進，目的是希望任何受性騷擾的受害者，能夠勇敢站出來，申訴的管道以及相關的程序能夠確保受害者的權益。

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