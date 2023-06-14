就算自己都被七六人開除了，也成為失業中的奪冠教頭之一，前七六人總教練瑞弗斯還是沒忘記自我吹捧！瑞弗斯14日作客比爾西蒙斯播客節目，強調自己努力改變了七六人的球隊文化，更放話跟勇士當家球星柯瑞相比，「大鬍子」哈登更容易被對方針對防守。

「你可以看到七六人球隊文化出現變化，這點成長是存在的，也變更好了，我在這方面發揮很大作用，這種球隊文化會變更好，」瑞弗斯說，「執掌哈登很有挑戰性，哈登原本擅長的打球方式跟我們贏球方式不同，我需要他放棄球權、轉移球與打無球。」

「我很想在哈登年輕時期執教他，因為放棄球權與打無球很難，他面臨很多挑戰，也很容易疲累，」瑞弗斯說，「來到季後賽舞台，你可以攻擊哈登，因為你知道他在哪裡，球也在哪裡，每隊在賽前都會進行布置，會讓哈登無法接球，他跟柯瑞相比更容易被針對。」

瑞弗斯也沒忘記替自己與七六人在季後賽次輪提前淘汰找到藉口，「恩比德需要克服的頭號障礙就是健康，當他傷癒回歸感覺不一樣了，他在今年季後賽次輪的身體狀態欠佳，所以面對塞爾提克防守遇到不少麻煩。」看來瑞弗斯確實把問題都丟給球員，球隊提前淘汰出局都跟他無關。