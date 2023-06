路透新聞學研究所今天發表的報告顯示,TikTok網紅和名人日益取代記者,成為年輕世代的主要新聞來源。

法新社報導,這份報告指出,55%的TikTok和Snapchat用戶,以及52%的Instagram用戶從「名人」那裡取得新聞,這些平台最受年輕人青睞,而從這些平台上的主流媒體和記者那裡取得新聞的比例是33%到42%。

這些數據是根據英國牛津大學「路透新聞學研究所」(Reuters Institute for the Study of Journalism)訪問46國約9.4萬名受訪者所得。

路透新聞學研究所在年度報告「數位新聞報告」(Digital News Report)中表示,比起TikTok、Instagram和Snapchat等平台上的記者,受眾更關注名人、網紅和社群媒體名人。

TikTok是報告中成長速度最快的社群網絡,18歲到24歲的族群中有20%的人透過TikTok獲得新聞,比去年成長5個百分點。不到半數的受訪者對新聞表達濃厚興趣,比2017年調查的6成數據大幅下降。

報告指出:「雖然主流新聞工作者經常在推特(Twitter)和臉書(Facebook)上引領話題,卻苦於在Instagram、Snapchat和TikTok等較新的網路平台上吸引注意力。」

主要作者紐曼(Nic Newman)補充表示,對年輕人來說,「新聞」不只是傳統上關注政治和國際關係的焦點,而是「各行各業正在發生的任何新鮮事:體育、娛樂、名人八卦、時事、文化、藝術、科技等」。

路透研究所主任尼爾森(Rasmus Kleis Nielsen)在報告的序言中指出,與一個世代前從紙本新聞轉為數位新聞的變化相比,這樣的轉變呈現出新聞產業出現「更為根本上的變化」。

尼爾森在報告中表示:「沒有合理的理由預期2000年世代出生的人,只因他們年紀增長就會突然偏好老式網站,當然廣播和印刷就更不用提了。」(譯者:李佩珊/核稿:徐睿承)