身材走樣是許多女性在生產後的困擾之一，一名女網友表示，母親今年43歲，外在保養得很好、身材纖細，唯肚子有剖腹產後的疤痕及妊娠紋，讓母親感到自卑，每天穿寬鬆的衣物遮掩，她得知後既心疼又難過，「媽媽為了我們，做了多麼偉大的犧牲」。

原PO前天（12日）於論壇《Dcard》指出，母親除肚子有較多脂肪外，整體保養得宜，四肢纖細、長相非常童顏，她和母親一起外出，常被誤認是姊妹。但母親總是穿著寬鬆的衣服，讓她覺得很不適合。

原PO曾告訴母親要多穿漂亮的衣服，母親卻因肚子較大感到自卑，加上有蟹足腫體質，導致生產剖腹，留下一道長長的疤痕和妊娠紋。她回憶某日回外婆家，母親從衣櫃翻出高中時期的制服，母親興高采烈的想試穿，但裙子才拉到大腿的一半就卡住了，她拿起母親的制服一看嚇到，「我的天！我穿的話，可能只能伸進去一條腿，可見媽媽高中有多瘦！」

原PO表示，從她有記憶以來，母親就一直在減肥，永遠都是穿著寬鬆的衣服，令她非常心疼，哭著說「媽媽為了我們，是做了多麼偉大的犧牲。」

貼文吸引網友討論，「我不覺得妊娠紋是醜陋的痕跡、反而是證明一個母親的偉大」、「媽媽永遠都是最漂亮的女人，陪著她一起運動，給她加油打氣」、「我媽自己在家運動練出川字腹肌」、「多鼓勵她，媽媽有妳這麼貼心的女兒，值得了」。