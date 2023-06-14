中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間13日消息，代表團代表張軍在安理會氣候與安全問題公開辯論會發言，直指發達國家對於全球氣候變化，負有歷史責任，理應率先大幅減排，更早實現淨零乃至負碳排放。

張軍表示，要阻斷氣候變化向安全風險傳導，最根本辦法是從發展入手，幫助開發中國家跨越發展鴻溝，提高氣候韌性和應對能力。安理會要腳踏實地，結合自身授權，真正為開發中國家應對安全風險做些實事。

第一，《聯合國氣候變化架構公約》及其《巴黎協定》是應對氣候變化最重要的遵循。《公約》所明確的基本共識是，發達國家對於全球氣候變化負有歷史責任。他們理應率先大幅減排，更早實現淨零乃至負碳排放。遺憾的是，去年以來，一些發達國家能源政策出現倒退，石化能源消費和碳排放不減反增，有關情況令人不安，安理會應予密切關注。

第二，資金不足是全球氣候治理的最主要瓶頸。發達國家在氣候融資問題上有不少歷史欠帳，需要盡快填補每年1000億美元的缺口，並制定2025年後新的集體量化資金目標。去年沙姆沙伊赫會議（COP27）建立了「損失與損害基金」，開發中國家都在翹首以盼基金盡快運轉起來。

第三，發達國家綠色保護主義值得警惕。有的國家以推動本國能源轉型為藉口，通過各種不公平法案和行政舉措，投入數千億美元為本國製造業提供高額補貼，同時針對別國的綠色產業大搞貿易壁壘，掐斷開發中國家獲得綠色技術的路徑。這些行為公然違反世貿組織規則，擾亂全球綠色產業鏈和供應鏈，破壞各國實現可持續發展目標的努力，與國際社會應對氣候變化的集體努力背道而馳。安理會要發揮作用，應堅決反對這樣的行為和做法。綠色保護主義成為將開發中國家綁定在全球價值鏈低端的一道鎖鏈，另一道鉗制開發中國家發展穩定的鎖鏈則是非法單邊制裁。

張軍強調，中國大陸堅持走人與自然和諧共生的「中國式現代化」道路。過去十年，中國大陸採取負責任態度，用行動落實承諾，單位GDP二氧化碳排放下降了34.4％，建成了全球最大的碳市場，大力開展植樹造林、防沙治沙，生態建設和環境保護取得世人矚目的巨大成就。中國大陸積極參與氣候變化南南合作，為其他開發中國家，特別是小島嶼國家、最不發達國家和非洲國家應對氣候變化提供支持幫助，受到廣大開發中國家高度評價。中方願同各方繼續攜手努力，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。