馬英九基金會擬邀請北京大學等5所大學50名學生在7月中旬訪台，與台灣學生展開交流，但陸委會僅強調正面看待，並未明確表達准駁此案。甚至稍早更傳出私下傳話「別申請、不會准」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，希望民進黨正視兩岸青年願望需求，取消對兩岸交流合作種種不合理限制，不要再人為設置障礙，不要害怕兩岸青年交流交往，不要讓同學們失望、心寒。

朱鳳蓮表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是包括兩岸青年在內的兩岸同胞共同心聲、符合兩岸同胞共同利益。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，是件好事。她強調，樂見並支持兩岸青年加強交流互動，增進相互了解，深化彼此友誼，攜手推動兩岸關係和平發展。

至於民進黨質疑大陸50個學生當中有官方選擇對象，恐帶有一定的政治目的，朱鳳蓮則說，民進黨人士把正常的交流活動政治化，把單純的學生身份政治化，挖空心思的給兩岸青年交流設置障礙，只會讓青年學生們失望心寒。