台灣近期盛行#MeToo運動，公開譴責性騷擾行為，不僅政壇名嘴中箭，資深藝人許傑輝也捲進風暴，最近被學生指控要求全班分組練習「集體做愛」的配音，還要同學們互評講解，導致內心深感不適，許傑輝12日深夜火速道歉，不過大批網友不認為他有錯，另2名藝人也力挺許傑輝，其中錦德還逆風怒轟出面指控的學生「選擇演員真是走錯路了。」

網友在臉書粉專揭露10年前上許傑輝的表演培訓課，全班被要求分組練習「集體做愛」的配音，甚至還要同學們互評講解，「過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的空氣氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感」。

許傑輝見狀，12日深夜立即發布聲明致歉，「看到這篇文章，我感到非常抱歉、自責與反省！」他承認當時選用特殊的角色聲音模擬，公開示範或公開練習令學生感到不舒服以及不適的兩性聲音，雖然無任何肢體碰觸，但選材和舉例的確欠缺思考周全，鄭重向該堂課的學生們說聲對不起。

致歉聲明一出，不少網友紛紛力挺許傑輝，更有自稱他的學生指出，許傑輝是個非常認真且負責的老師，絕對相信他的為人，認為此事件頂多是觀感不佳，不構成性騷擾，女星唐玲亦在底下留言：「什麼時候會再開表演課，我也想報名。」另名男演員錦德則逆風批評指控的學生，貼出黑底白字表示：「不懂表演的人也不會懂聲音對表演來說多重要。來學表演卻帶著高尚標準的人，也沒必要去強調『自己心裡如何不舒服』，因為入行後有更多會讓你不舒服的事在等著你⋯」最後，他更直言：「心裡要舒服，選擇演員真是走錯路了。」

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