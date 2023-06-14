《英雄集結之漫威運動會》展覽首站屏東登場。（屏縣府文化處提供）

今夏最強檔漫威主題年度活動《英雄集結之漫威運動會》， 7月1日至10月29日，於屏菸1936文化基地威力登場，早鳥優惠票於6月16日至30日限時開賣，雙人票380元、三人票500元，讓南台灣的民眾度過最熱血的Summer Time。

屏東縣政府表示，《英雄集結之漫威運動會》是台灣迪士尼官方授權，暑假期間首站在屏東的展覽，於屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，不止有靠體力、技巧來達成任務的挑戰、也有透過感應互動裝置的挑戰。

像是由黑寡婦守關的「敏捷柔軟」區，需要運用全身平衡感與協調性，「健步如飛」區則是運用黑豹、蜘蛛人奔馳的速度感與技能，才能順利過關。經過英雄關卡的一連串挑戰後，還有超chill派對放鬆區以及滿滿的漫威限定商品，讓粉絲徹底沉浸在漫威宇宙之中。

屏縣府文化處說，《英雄集結之漫威運動會》早鳥票6月16日起推出兩周快閃優惠，為了回饋廣大的粉絲們，現場全票原價299元，學生優惠票249元，於ibon售票系統、Famiport、KKday、Klook、GOMAJI、KKTIX各通路盛大開賣，早鳥票雙人票只要380元、三人票500元，歡迎來屏菸挑戰英雄技能大展身手。