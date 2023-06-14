心跳多快才正常？一般而言，成人每分鐘心跳速率是60～100次，若有忽快忽慢或超出標準範圍的情況，就要注意是否有心律不整的問題，嚴重甚至恐引發猝死危機。台中榮民總醫院院長、心臟內科權威醫師陳適安指出，心律不整有3種不同原因，包括上心室頻脈、心房顫動以及心室性的早期收縮。其中，心室性的早期收縮會有心臟停拍的感覺；另外，坊間說喝冰水能讓心跳恢復正常，其實只對上心室心搏過速有用。

醫師陳適安在《健康2.0－名醫觀點》提到，一般而言心跳速度應該是平穩的，白天稍快，晚上或休息時則稍慢，如果有忽快忽慢的情形，就要留意自己是否有心律不整的問題。而不同的年齡層，有不同心律不整發生的原因。

陳適安表示，比如說20歲以上的成年人，若心臟跳動突然很快，最常見的就是心臟組織裡面可能多了不正常放電點，或是多了不正常線路，也就是所謂的上心室頻脈。

如果在壯年人或是高齡長者，心跳有忽快忽慢或是加速情形，陳適安指出，就要注意是否有心房顫動情形發生。至於有時會覺得心臟有停拍感覺，或是突然有一下跳得很重，或少跳一下等情形，這種比較像是心室性的早期收縮。

另外，坊間流傳快速喝下冰水對於心臟血管疾病，尤其是心律不整會有幫助，陳適安則說明，若所患的疾病是多一個不正常的放電點，或是多一條線路的上心室心搏過速的話，將冰塊或水水包裹在毛巾裡面，並敷貼到臉部，可以引起比較長的神經反射，會終止心律不整，確實有科學上的證據；然而對於心跳忽快忽慢的心房顫動患者來說，使用這樣的方法來恢復心跳穩定，在科學上並沒有根據。

根據林新醫院衛教資料顯示，心律不整臨床上最常發生的症狀是心悸、胸悶、胸痛、突然感覺心臟的跳動和撞擊，甚至會有暈眩、昏厥、呼吸困難的情形，此時應立即就醫；若嚴重甚至會發生血壓下降、冒冷汗、休克、心跳停止、猝死等心臟科急症，不可不慎。